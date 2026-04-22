Марго Робби пришла на мероприятие с самой модной стрижкой 2026 года и выглядела великолепно

Марго Робби после завершения промотура к фильму «Грозовой перевал» решила кардинально изменить внешность, вероятно, чтобы не стать актрисой одной роли и ее не ассоциировали с героиней фильма. Поэтому после презентации фильма она отрезала свои длинные белокурые волосы в трендовое каре.

Марго укладывает новую стрижку в легкие волны, часто с «мокрым» эффектом, любит заправлять волосы за одно ухо, что позволяет продемонстрировать ее украшения.

На этой неделе в таком образе актриса посетила открытие мероприятия RH Milan, The Gallery on Corso Venezia в Милане, Италия. Она появилась со своей уже фирменной прической и в нестандартном для себя образе — надела брючный оверсайз костюм.

Образ Марго был от Giorgio Armani и включал серый жакет и брюки, которые она носила в сочетании с трикотажным жилетом и легкой блузкой. Интересности ансамблю добавили аксессуары: бордовая обувь, красный ремень и брошь на жакете, которая была в виде краба.

Напомним, что впервые новую прическу актриса продемонстрировала на показе Модного дома Chanel.