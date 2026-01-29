ТСН в социальных сетях

Марго Робби пришла на премьеру фильма "Грозовой перевал" в платье, о котором будут говорить годами

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Грозовой перевала» и Марго Робби, как исполнительница главной роли, украла все взгляды публики.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / © Associated Press

Стилист актрисы Эндрю Мукамал превратил ее в Кэтрин Эрншоу — главную героиню романа Эмили Бронте. Когда Марго вышла на фотокол, то очаровала всех, ведь платье, которое она и Мукамал выбрали, заставляло затаить дыхание.

Актриса выбрала платье от-кутюр от Модного дома Schiaparelli, сшитое на заказ, которое идеально воплощало мрачную готическую атмосферу истории романа и подчеркивало его драматизм.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Верхняя часть платья состоит из корсета из прозрачного кружева телесного цвета, который создает иллюзию обнаженного тела, покрытого тонким черным кружевом. Эта нежная верхняя часть не имела бретелек, а декольте було в форме сердца. Корсет плавно переходил в роскошную юбку, которая расширялась в роскошный шлейф с эффектом омбре, меняя цвет от насыщенного черного до кроваво-красного.

Однако если верхняя часть платья была из кружева, то вот юбка изготовлена из тяжелого бархата, а ее расцветка напоминала цветок.

Марго Робби и Джейкоб Элорди / © Associated Press

Марго Робби и Джейкоб Элорди / © Associated Press

Также отсылкой к Викторианской эпохе стала прическа актрисы, ведь ее стилист по волосам собрал их в низкую прическу с элегантными волнами. Макияж актрисы при этом был нежным и нюдовым. А главным украшением образа, даже несмотря на всю красоту платья Марго, стало украшение, которое сияло на ее шее. Кулон в виде сердца, которое висело на золотой цепочке — это исторический бриллиант Тадж-Махал актрисы Элизабет Тейлор, оправленный в колье Cartier.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби в вечерних платьях (37 фото)

