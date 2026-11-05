ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Марго Робби в белоснежном прозрачном платье появилась на показе Chanel в Сиднее

Впервые в истории модный дом Chanel представил свою круизную коллекцию Cruise 2026/27 в Австралии. Показ состоялся 5 ноября в Сиднее.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Марго Робби

Марго Робби / © Getty Images

Это была повторная презентация оригинальной коллекции Cruise, которая впервые была представлена в апреле в Биаррице — городе, где Коко Шанель когда-то открыла свой первый бутик. Среди гостей мероприятия была Марго Робби— последняя глобальная амбассадорка Модного дома, назначенная Карлом Лагерфельдом до его смерти.

Для мероприятия актриса выбрала белоснежный наряд, состоящий из полупрозрачного платья на тонких бретельках, которое она носила с шортами. Украшали платье большой цветок на груди и жемчужинки на подоле. Аксессуары звезда подобрала в одном оттенке — черную сумочку и атласные туфли на каблуках.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Также показ посетили известные австралийки Николь Кидман и Кайли Миноуг, при этом креативный директор Chanel Матье Блази на самом показе присутствовать не будет.

Повторная презентация коллекции — это показ коллекции, которая уже ранее была представлена публике. Chanel довольно часто проводит повторные показы своих круизных коллекций и коллекций Métiers d’Art, стремясь наладить связь с местными клиентами и, по сути, побудить их к покупке изделий бренда.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie