Марго Робби в белоснежном прозрачном платье появилась на показе Chanel в Сиднее

Марго Робби / © Getty Images

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Это была повторная презентация оригинальной коллекции Cruise, которая впервые была представлена в апреле в Биаррице — городе, где Коко Шанель когда-то открыла свой первый бутик. Среди гостей мероприятия была Марго Робби— последняя глобальная амбассадорка Модного дома, назначенная Карлом Лагерфельдом до его смерти.

Для мероприятия актриса выбрала белоснежный наряд, состоящий из полупрозрачного платья на тонких бретельках, которое она носила с шортами. Украшали платье большой цветок на груди и жемчужинки на подоле. Аксессуары звезда подобрала в одном оттенке — черную сумочку и атласные туфли на каблуках.

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Марго Робби / © Getty Images

Также показ посетили известные австралийки Николь Кидман и Кайли Миноуг, при этом креативный директор Chanel Матье Блази на самом показе присутствовать не будет.

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Повторная презентация коллекции — это показ коллекции, которая уже ранее была представлена публике. Chanel довольно часто проводит повторные показы своих круизных коллекций и коллекций Métiers d’Art, стремясь наладить связь с местными клиентами и, по сути, побудить их к покупке изделий бренда.

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