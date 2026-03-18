Марго Робби в черном мини-платье и кожаной куртке сходила на презентацию фильма

Марго Робби стала неузнаваемой, ведь после завершения промотура к фильму «Грозовой перевал» решила кардинально изменить имидж. Актриса отрезала свои длинные волосы в каре и отказалась от романтических образов в эстетике викторианства, которые еще не так давно активно выгуливала на публике.
Актрису заметили в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Игра в прятки 2: Я иду искать», но уже как гостью мероприятия. Марго надела черное мини-платье без бретелек, с драпировкой и заниженной талией от бренда With Jean.
Также звезда дополнила лук черными казаками от Khaite и коричневой курткой-бомбером бренда Petar Petrov, который основал Петр Петров — дизайнер, родившийся в Украине и в 1999 году переехавший в Вену.
Во время мероприятия Марго также сфотографировалась с актрисой Самарой Уивинг, которая сейчас уже на последних сроках беременности.