Марго Робби в изысканном прозрачном готическом платье сходила на интервью

Марго Робби / © Getty Images

Реклама

Всеми любимая «Барби» снова вышла на публику, но на этот раз для продвижения фильма «Грозовой перевал». Марго Робби сыграла главную роль в этом проекте, а продюсированием фильма занималась ее компания.

Актриса снова объединила усилия со стилистом Эндрю Мукамалом, который изменил стиль звезды так, чтобы он соответствовал ее новому проекту. В образах Марго теперь присутствует готическая эстетика — темные оттенки с нотками романтизма и роскоши. Именно таким было черное платье от Alexander McQueen, которое актриса надела на комедийное ток-шоу Jimmy Kimmel Live!, где она рекламировала будущую экранизацию.

Марго Робби / © Getty Images

Это платье было совсем прозрачным, коротким, с асимметричным подолом и длинными рукавами. Наряд был полностью украшен цветочными узорами и имел декольте. Это платье, как и обувь Марго с Т-образными ремешками и каблуками в виде рогов, были из коллекции весна-лето 2026. Также она дополнила лук очками с темными линзами и серьгами.

Реклама

Изысканности этому образу актрисы добавила прическа с длинными волосами, которые были накручены в легкие и романтические волны.

Напомним, что в фильме «Грозовой перевал» Марго снялась с Джейкобом Элорди, который исполнил роль Гитклифа. Премьера фильма запланирована на 13 февраля 2026 года, накануне Дня святого Валентина.