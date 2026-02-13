Марго Робби в корсетном платье из кружева вышла на фотокол в Сиднее

Марго Робби

Марго Робби для рекламирования своего нового фильма «Грозовой перевал» на родине в Австралии решила надеть по-особенному эффектные платья. Ее стилист Эндрю Мукамал подобрал для появления на красной дорожке бежевое мини из кружева от бренда Ashi Studio, которое для актрисы создали на заказ.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Наряд имел так называемый «голый» эффект и элементы корсета, ведь по всей длине платья были кулиски, а сзади на спине — шнуровка.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также Марго дополнила образ чокером на шее от Jessica McCormack, босоножками от Manolo Blahnik, легким макияжем без акцентов и прической с локонами.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также в Сиднее актриса продемонстрировала еще одно платье от Ashi Studio, но уже на мероприятии посвященном премьерному показу фильма.

Марго Робби / © Getty Images