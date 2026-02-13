Марго Робби в корсетном платье из кружева вышла на фотокол в Сиднее

Марго Робби для рекламирования своего нового фильма «Грозовой перевал» на родине в Австралии решила надеть по-особенному эффектные платья. Ее стилист Эндрю Мукамал подобрал для появления на красной дорожке бежевое мини из кружева от бренда Ashi Studio, которое для актрисы создали на заказ.
Наряд имел так называемый «голый» эффект и элементы корсета, ведь по всей длине платья были кулиски, а сзади на спине — шнуровка.
Также Марго дополнила образ чокером на шее от Jessica McCormack, босоножками от Manolo Blahnik, легким макияжем без акцентов и прической с локонами.
Также в Сиднее актриса продемонстрировала еще одно платье от Ashi Studio, но уже на мероприятии посвященном премьерному показу фильма.