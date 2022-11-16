Марго Робби в костюме, а Брэд Питт - вязанном кардигане: звездная пара на пресс-показе совместного фильма

Марго Робби и ее коллега Брэд Питт посетили специальный показ в Лос-Анджелесе в поддержку фильма Paramount Pictures "Вавилон", где пообщались с публикой и ответили на вопросы.

В театр Сэмюэля Голдвина 32-летняя Марго Робби приехала в брючном костюме верблюжьего цвета, состоящего из короткого жакета и брюк-клеш. Волосы актрисы теперь выглядят более натурально, она перекрасилась из белого в светло-русый цвет, а еще отрастила длину.

Марго Робби и Брэд Питт / Фото: Getty Images

58-летний Брэд Питт был в джинсах, сером вязаном кардигане на замке, под которым была белая футболка и в шляпе. Актер был в отличном настроении.

Сообщается, что фильм режиссера Дэмьена Шазелла будет длиться три часа , так как сам он назвал фильм "самой сложной вещью, которую он когда-либо делал".

Марго Робби и Брэд Питт / Фото: Getty Images

Это историческая драма о «золотой эре» Голливуда 1920-х годов.