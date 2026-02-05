Марго Робби в необычном ансамбле в таби от Maison Margiela позировала на балконе

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Марго Робби в рамках промотура к фильму «Грозовой перевал» посетила одно из пресс-мероприятий — интервью на французском телешоу Quotidien. Актриса надела образ от бренда Maison Margiela из коллекции осень-зима 2025, деталями которого поделился в Instagram ее стилист Эндрю Мукамал.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Ансамбль актрисы включал приталенный жакет с длинными рукавами и платье миди с асимметричным подолом. Жакет был выполнен в винно-коричневых оттенках, а платье в кремово-серых.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также на вещах заметны декоративные элементы из тонкой ткани, которые напоминали перья и выполнены из такой же принтованной ткани.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Образ Марго дополнила сапогами в стиле таби — они были разделены на мысе и имели прозрачный каблук-танкетку.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Сапоги Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Этот образ актрисы стилист показал после того, как Марго появилась на красной дорожке в Лондоне, чтобы прорекламировать фильм. Марго позировала в винтажном ансамбле от John Galliano из коллекции весна-лето 1992 и серебристой обуви от Manolo Blahnik.

Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это новая экранизация по мотивам одноименного романа Эмили Бронте. В украинский прокат он выйдет 12 февраля.