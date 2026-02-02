Марго Робби восхитила на фотоколле роскошным образом в бархатном корсетном платье с длинным шлейфом

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби продемонстрировала новый роскошный образ на фотоколле драматического фильма «Грозовой перевал», который состоялся в Le Grand Rex в Париже. В ленте она сыграла главную роль — очаровательную Кэтрин Эрншоу.

Актриса выглядела просто невероятно в драматично-театральном наряде, который резонировал с атмосферой ленты. На ней было платье с бордовым бархатным корсетом на бретельках, со сложной каскадной драпировкой и контрастной белой юбкой макси. А еще наряд имел длинный объемный шлейф с мягкими складками, украшенный красными перьями и аппликационными лепестками.

У Марго были распущенные волосы и макияж с розовым блеском на губах. На шее у звезды был бархатный бордовый чокер с драгоценными камнями, который добавил аутфиту аристократической ноты, а на руке — золотое кольцо с крупным камнем.

Напомним, ранее мы писали, почему Марго Робби появилась в «Грозовом перевале» с гигантской клубникой.