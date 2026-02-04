Марго Робби вышла на фотокол в Лондоне в винтажном пальто от Джона Гальяно

Марго Робби / © Associated Press

35-летняя Марго Робби снова смогла удивить, ведь для появления в Лондоне на фотоколе фильма «Грозовой перевал» выбрала уже совсем не платье. Стилист Марго Эндрю Мукамал подобрал для ее выхода на красную дорожку длинное пальто из жаккарда с цветочными узорами, верх и манжеты которого украшал розовый мех.

Марго Робби / © Associated Press

Надела это длинное пальто актриса на голое тело и сочетала с очень неожиданными вещами — черной мини-юбкой и красными чулками, которые украшали сверху розовые бантики.

Марго Робби / © Associated Press

Пальто на актрисе особенное, ведь считается драгоценностью в мире моды — это винтажная вещь, которую разработал дизайнер Джон Гальяно для коллекции весна-лето 1992 года.

Также актриса дополнила образ серебристыми туфлями на высоком каблуке, собрала волосы и сделала макияж в нюдовой гамме, но с довольно заметным контурингом.

Марго Робби / © Associated Press

Красный цвет, который мы снова видим в образе актрисы — это уже заметная черта ее ансамблей в этом промо-туре, ведь такой оттенок мы видели в ее платьях от Schiaparelli и Chanel. По словам самой актрисы, такой цвет они с командой выбрали, чтобы он соответствовал стилю мероприятия, в частности красной дорожке.

Понравится ли всем этот лук — однозначно нет, но как и в предыдущих ансамблях, которые она и ее стилисты подбирали для премьеры, здесь чувствуется идея — Марго и Мукамал пытаются передать одеждой атмосферу 19 века, Викторианский стиль, драматизм и страсть, которые изобразила в романе Эмили Бронте.

Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это новая экранизация по мотивам одноименного романа Эмили Бронте. В украинский прокат выйдет 12 февраля.

