"Победа добра приближается": Маричка Падалко с детьми поздравила украинцев с Пасхой

Ведущая "1+1" Маричка Падалко опубликовала в Instagram новые фотографии на которых запечатлена вместе с детьми.
Все два месяца полномасштабного вторжения России в Украину Маричка работает на информационном фронте и даже в своем Instagram публикует актуальные сводки. Сегодня в пасхальное воскресенье Маричка поделилась фотографиями с детьми и поздравила Украину и украинцев с праздником.
"Христос Воскрес! Победа Добра приближается!
Мы боремся ради наших детей и ради их улыбок! Пусть наша Вера и Воля только утверждаются!
Всем в этот день желаем Победы!", - написала Падалко.
Напомним, певица Оля Цибульская показала, как святила паски во Львове и попросила отца Павла благословить Украину и украинцев в этот светлый день.
Читайте также: