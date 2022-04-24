"Победа добра приближается": Маричка Падалко с детьми поздравила украинцев с Пасхой

Ведущая "1+1" Маричка Падалко опубликовала в Instagram новые фотографии на которых запечатлена вместе с детьми.

Все два месяца полномасштабного вторжения России в Украину Маричка работает на информационном фронте и даже в своем Instagram публикует актуальные сводки. Сегодня в пасхальное воскресенье Маричка поделилась фотографиями с детьми и поздравила Украину и украинцев с праздником.

"Христос Воскрес! Победа Добра приближается!

Мы боремся ради наших детей и ради их улыбок! Пусть наша Вера и Воля только утверждаются!

Всем в этот день желаем Победы!", - написала Падалко.

Напомним, певица Оля Цибульская показала, как святила паски во Львове и попросила отца Павла благословить Украину и украинцев в этот светлый день.

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