Марина Абрамович сравнила Путина с Гитлером и поддержала украинцев

80 лет назад нацистские войска убивали невинных людей в Бабьем Яру, а сегодня это же делают российские войска, но только под руководством Путина.

Сербская художница Марина Абрамович узнала об обстреле Бабиного Яра - мемориального урочища, где во время Второй мировой войны расстреливали мирное население. Осенью 2021 года там был установлен уникальный мемориальный памятник жертвам Холокоста "Кристальная стена плача", который создала художница. Под обстрелами мемориал был поврежден, поэтому она не могла остаться в стороне от нынешних событий в нашей стране.

"80 лет назад нацистские войска, руководимые Адольфом Гитлером, были вовлечены в убийство невинных людей в Бабьем Яру в украинском Киеве. Сегодня российские войска, руководимые Владимиром Путиным, привлечены к бомбардировке и убийстве невинных людей в Бабьем Яру. Войны разные, но результат тот же. Как мы объединялись, чтобы победить безумный нацистский режим, мир должен объединиться в помощь Владимиру Зеленскому и храбрым мужчинам и женщинам Украины. Это битва всех нас", - сказала она.

Напомним, в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Также была повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, и аппаратная на самой телебашне.

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