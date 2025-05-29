Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior

Мария Грация Кьюри / © Getty Images

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61-летний модельер Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора модного дома Dior. Она была первой женщиной в истории бренда, которая занимала эту должность, и пробыла на ней девять лет.

«Спустя девять лет я покидаю Dior, радуясь предоставленной мне исключительной возможности. Я хотела бы поблагодарить месье Арно за доверие ко мне и Дельфин за ее поддержку. Я особенно благодарна за работу, проделанную моими командами и ателье. Их талант и опыт позволили мне реализовать мое видение преданной женской моды в тесном диалоге с несколькими поколениями женщин-художниц. Вместе мы написали замечательную и впечатляющую главу, которой я безмерно горжусь», — заявила Мария Грация.

Кьюри, которая пришла в Dior в 2016 году из Valentino, преобразила имидж бренда и ассортимент продукции. Она создавала носибельные коллекции, а также снизила зависимость лейбла от бестселлера Lady Dior: более широкий ассортимент сумок-хитов теперь включает Book Tote и Bobby Camera Bag, а также сезонные версии Saddle Bag, изначально разработанной Джоном Гальяно, сообщает The Business of Fashion.

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Показы Кьюри, многие из которых проходили в живописных местах от Индии до Мексики, неизменно прославляли мировое мастерство, расширяя специализацию бренда за пределы парижской моды, и были проникнуты посланием, которое сочетало женственность с расширением прав и возможностей женщин, часто в сотрудничестве с художниками. Одной из приглашенных художниц бренда однажды даже стала украинка Олеся Трофименко.

Мария Грация Кьюри / © Getty Images