Мария Каллас: как на самом деле выглядела оперная дива, которую сыграла Анджелина Джоли

Она была одной из самых известных оперных певиц XX века, и восторженные поклонники называли ее La Divina - божественная.

В декабре этого года на экраны выходит фильм "Мария", в котором главную роль сыграла актриса Анджелина Джоли. Режиссером картины стал Пабло Ларраин, и она расскажет о последних годах жизни легендарной оперной певицы Марии Каллас.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Звезда родилась в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов, занималась пением с раннего возраста и добилась колоссальных успехов, став одной из самых известных певиц ХХ века. Она превратила оперу в настоящий драматический театр, а каждый ее выход на сцену был событием, которое собирало полные залы.

Но не только о голосе певицы говорила пресса, а также о ее темпераментом характере, соперничестве с другими артистками и ее любовной связи с греческим судоходным магнатом Аристотелем Онассисом, ради которого она ушла от мужа, а он в результате бросил ее ради овдовевшей Жаклин Кеннеди.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Также под обсуждения в начале карьеры попала фигура Марии, поскольку при росте 174 сантиметра она весила около 90 килограммов.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

С 1953 по 1954 год благодаря диете она потеряла почти 36 килограммов и больше никогда не набрала вес, оставшись худой до конца жизни.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Также Каллас часто говорила о своем несчастливом детстве и сложных отношениях с обоими родителями. Ее мать рано обнаружила вокальный талант у дочери и заставляла ее выступать. Это привело к плохим отношениям в семье: "Я никогда не прощу ей того, что она отняла у меня детство. Все эти годы, когда я должна была играть и расти, я пела или зарабатывала деньги".

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Примерно с 1950-х годов стало очевидно, что голос певицы начал терять часть той магии, которая ранее принесла ей мгновенный успех. Она тяжело переживала проблемы с потерей голоса. Существует много версий того, что случилось. В частности, это связывают с плохим здоровьем, ранней менопаузой, чрезмерным использованием и злоупотреблением голосом, потерей поддержки дыхания, потерей уверенности и значительной потерей веса.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Певческая карьера Марии фактически закончилась к 40 годам.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Последние годы жизни Каллас жила в Париже, практически не выходя из квартиры, где и скончалась от сердечного приступа 16 сентября 1977 года в возрасте 53 лет.

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

Мария Каллас / Фото: Associated Press

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