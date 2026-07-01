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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

Марта Костюк продемонстрировала необычное платье на корте в Великобритании

Теннисистка Марта Костюк вышла на корт во время Уимблдона и продемонстрировала новый образ, который бренд WILSON создал специально для неё.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Накануне спортивного мероприятия компания представила специальное платье, которое назвала в честь Марты.

Это обновленная версия наряда, который украинская спортсменка разработала совместно с брендом в 2024 году, вдохновившись собственным свадебным платьем.

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

«Иметь платье, названное в мою честь, которое было придумано мной, — это совершенно нереальное ощущение», — поделилась эмоциями спортсменка, которая добавила в новую версию ещё один заметный украинский мотив, пишет Vogue. Фактура платья, состоящего из топа, жилета и юбки, напоминает кружевное плетение с цветочным мотивом традиционных занавесок.

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

Платье было создано в тесном сотрудничестве Костюк с креативным директором Wilson Джоэль Майклофф, которая рассказывает: «Марта была нашей музой в создании спортивной одежды с тех пор, как мы начали работать вместе в 2023 году. То, что нам удалось создать совместно, действительно особенное. Мы объединили премиальные материалы для игры на самом высоком уровне с современными модными силуэтами».

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
276
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