"Марти Суприм. Гений комбинаций": в Сети появился новый трейлер драмы о спорте с Тимоти Шаламе в главной роли

Тимоти Шаламе

Реклама

В Сети появился новый трейлер драмы о спорте «Марти Суприм. Гений комбинаций». Режиссером фильма выступил Джош Саффди, а в главной роли сыграл Тимоти Шаламе. В украинский прокат киноработа выйдет 15 января 2026 года.

«Марти Суприм. Гений комбинаций» - это энергичная, ироничная и одновременно глубокая история об одержимости мечтой и цене, которую приходится платить за ее воплощение. События ленты разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х годов и рассказывают об амбициозном молодом мечтателе Марти Маузере, который стремится превратить настольный теннис из обыденного увлечения в дело всей своей жизни. Несмотря на иронию и недоверие окружающих, он идет против системы, полагаясь на единственное оружие — бескомпромиссную веру в себя.

Тимоти Шаламе/Кадр из фильма

Фильм вдохновлен реальной историей легендарного американского игрока Марти Райсмана. В ленте его художественный образ воплотил Тимоти Шаламе — роль, написанная специально для актера, уже названа критиками одной из самых ярких в его карьере. Шаламе выполнял все трюки самостоятельно и с 2018 года интенсивно тренировался с профессиональными наставниками по настольному теннису, ведь по сюжету его персонаж является популяризатором игры в настольный теннис и дважды чемпионом США среди мужчин.

Реклама

Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу/Кадр из фильма

Партнершей Тимоти Шаламе стала Гвинет Пэлтроу, которая является одной из самых ярких фигур Голливуда. Среди других звезд, сыгравших в фильме — музыкант и обладатель «Грэмми» Тайлер («The Creator»), который впервые пробует себя в большом кинопроекте; легендарный режиссер и актер Абель Феррара («Король Нью-Йорка»); яркая молодая звезда Одесса А’Зион («Беглецы», «Жительница», «Призраки»); и культовая комедийная актриса Фрэн Дрешер, любимица миллионов благодаря сериалу «Няня».

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе/Кадр из фильма

Гвинет Пэлтроу/Кадр из фильма

Одесса А’Зион/Кадр из фильма

«Марти Суприм. Гений комбинаций» стал самым высокобюджетным фильмом студии A24 с финансированием в 70 миллионов долларов. В ленте задействовано более 150 персонажей, а по стилю и масштабу ее сравнивают с культовыми «Волк с Уолл-стрит» и «Поймай меня, если сможешь». Режиссер киноработы Джош Саффди известен по фильмам «Хорошие времена» и «Неграненые драгоценности». В новой ленте он сочетает напряженный ритм, энергию большой игры и тонкое внимание к внутреннему миру героя. Это первый сольный проект Саффди за 15 лет.

Тимоти Шаламе/Кадр из фильма

«Марти Суприм» уже вошел в список десяти лучших лент года по версиям Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства, а также получил три номинации на премию «Золотой глобус» и вошел в шорт-листы «Оскара» в нескольких технических номинациях. Ограниченный прокат фильма в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке стартовал 19 декабря 2025 года и уже установил рекорд: в премьерный уикенд лента собрала 875 тысяч долларов. Это лучший результат года и самый высокий со времен «Ла-Ла Ленда» (2016).