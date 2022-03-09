Маша Ефросинина эвакуировалась из Киева и показала фото из львовских приютов

Сейчас Мария с детьми находится во Львове.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая почти две недели подряд без остановки записывала свои обращения к россиянам, уехала из Киева.

Ведущая рассказала, что не планирует покидать Украину, как это сделали многие ее коллеги, а сама сейчас вместе с детьми находится во Львове. Вчера, 8 марта, Мария посетила несколько львовских приютов.

"Сегодня обнялись в приютах Львова с десятками киевлянок, днепрянок, харьковчанок… Ни одна не позволяла мне плакать! "Мы победим" – говорят, хотя у некоторых уже даже нет домов…", - написала Маша в Instagram и показала фото из одного такого приюта.

Во время брифинга с мэром Львова Андреем Садовым Маша Ефросинина рассказала, что сначала ее семья находилась в Киевской области, а потом приехала во Львов.

"Я просто не могу найти в себе силы покинуть Украину, хотя мне страшно за своих детей, у меня маленький сын. Пока у меня есть силы объединять здесь людей, призывать оставлять в себе Украину, где бы мы находились географически", - поделилась мыслями Маша.

Ведущая продолжает активно работать и помогать людям в это сложное военное время.

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