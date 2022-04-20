Маша Ефросинина обратилась к российским звездам: "Ребята, может, вам заминировали анальное отверстие?"

Маша Ефросинина дала большое интервью каналу российского оппозиционного политика Алексея Навального, в котором рассказала про ситуацию в Украине и прокомментировала позицию российских звезд, поддержавших войну.

Маша Ефросинина рассказала о том, как ее муж Тимур служит в территориальной обороне и чем занимается ее фонд сейчас в деоккупированных районах Киевской области. Большая часть интервью была посвящена оценке позиции российского шоу-бизнеса после начала широкомасштабного вторжения.

Главная мысль Маши, которую она постаралась донести в интервью, - российские звезды, которые пытаются сейчас отмолчаться, выбрали способ сохранить малую толику былой славы и всенародной любви, которую еще можно получить, гастролируя по самым отдаленным и глухим регионам своей страны. Потому что в любой другой стране их уже никто не будет слушать, они никому не нужны и не интересны. Маша утверждает, что у всех у них был шанс сохранить лояльность украинцев, выступив с осуждением агрессии, потому что первое время украинцы радовались любым словам поддержки из России. Но это имели мужество сделать немногие. А сейчас, когда полутонов уже нет и добро борется с Сатаной, нейтральной позиции не существует.

Поддержав войну, российские звезды, по выражению Ефросининой, "выбрали путь Сатаны"

Отдельно Маша Ефросинина прокомментировала позицию Филипа Киркорова, который, по ее словам, очень любил Украину и украинский шоу-бизнес. Хотя из слов телеведущей складывается ощущение, что любил Филипп Киркоров в первую очередь себя в украинском шоу-бизнесе - "встревал в Украину всеми своими перьями и руками". После начала войны Маша, которая была близко знакома с российским певцом, одно время с пониманием относилась к молчанию Киркорова - "бздит высказаться против войны, рот не открывает - уже нормально". Но, когда Киркоров выложил пост с поддержкой Виктора Медведчука, была шокирована произошедшей с ним метаморфозой:

"Когда я читала первые пять строчек, я думала, ну, наверное, это какие-то деньги.... он болен транжирством... но все, что дальше было по тексту и хештег "спаситевиктора", - это, видимо, он долго засиделся в молчании и долго варилась в нем вся эта гнусь, которая окончательно сварила его мозг".

Маше хотела бы спросить у российских звезд:

"Ребята, что с вами, ребята моргните. Ребята, может, вам заминировали анальное отверстие? Может быть, там, прямо в очке, торчит какая-то страшная, новая нанопуля, которая разорвется при словах "ненавижу Путина"? Может, что-то с вами? Так не бывает с живыми людьми!"

Прокомментировала Маша и поведение путинского комика Нурлана Сабурова:

"История с месячными - это ты уже труп как юморист, труп как человек, труп как артист".

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