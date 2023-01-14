Маша Ефросинина пристыдила организаторов конскурса "Мисс Вселенная" из-за участия россиянки

Циничный и жестокий обстрел Украины и, в частности, запуск россиянами ракеты по жилому дому в Днепре, состоялся накануне конкурса "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в ночь на 15 января в Новом Орлеане, США.

Украинские звезды отреагировали на очередной массированный ракетный обстрел России против Украины. А телеведущая и журналистка Маша Ефросинина в своем блоге в Instagram запостила видео, где смонтированы кадры сегодняшней атаки города Днепр и россиянки, участвующей в конкурсе красоты и представляющей страну-террориста.

"В момент, когда россия выпустила по Украине десятки ракет, конкурс "мисс Вселенная" принимает среди участниц россиянку и считает это нормой. Представительница страны-террориста очень страх как переживает об окружающей среде на планете и животных. Вот интересно, поставит ей жюри конкурса вопрос о десятках жертв, похороненных заживо сегодня под завалами дома в Днепре, вызванных ее страной?", — задается вопросом Мария Ефросинина.

"SHAME ON YOU @ missuniverse ", — добавила в подписи на английском Маша.

Напомним, ведущая Катя Осадчая также запостила в блоге жуткие кадры, ставшие реальностью сегодня в городе Днепр и призвала мир не привыкать к страшным событиям, происходящим в Украине.

Читайте также: