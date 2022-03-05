Маша Ефросинина в новом обращении: "На нашей свободной украинской земле лежит 9 тысяч тел родных вам людей"

Маша Ефросинина опубликовала новое видеобращение к российским матерям.

"Российские мамы, мамы русских мужчин, жены русских мужчин. На нашей свободной украинской земле на данный момент лежит 9 тысяч тел родных вам людей. Их никто не забирает и не собирается, чтобы не дай бог промытые мозги пропагандой в России не увидели какое количество солдат было послано сюда на убой. Это ваши дети, братья мужья, за ними привозят надо отдать им должное крематории, чтобы развеять их прах над нашими городами. В вашей стране заблокированы какие либо ресурсы на которых вы можете найти какую-то весточку о ваших сыновьях, братьях и мужьях. Украина и здесь более жалостлива к вам. В посте я оставлю телефон горячей линии, по которой вы можете их найти. А дальше в видео вы посмотрите, что происходит с теми, кого не настигла пуля и которых спасают даже в плену. Насколько они раскаиваются и хотят домой. Не допустите введения военного положения в вашей стране. Это обяжет ваших мужчин покориться и идти сюда убивать детей и женщин. Вставайте, блокируйте части, делайте что угодно, если заберут ваших мужчин они к вам никогда не вернуться. Это настоящая война. Это очень страшно", - сказала Маша.

Если ваши близкие в последние месяцы отправились на учения и с ними нет связи, скорее всего они участвуют в нападении на Украину.

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Мария также оставила контакты для российских матерей. И опубликовала видео, где русские солдаты, попавшие в плен, связываются со своими родными и рассказывают им правду.

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