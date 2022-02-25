Маша Ефросинина записала видеообращение и призвала россиян не верить фашистской пропаганде Кремля

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вчера, 24 февраля, записала видеообращение, в котором обратилась к российской аудитории и призвала их выходить на улицы и протестовать против войны.

"Я вижу, вы много постите, что вам ужасно жаль и ужасно стыдно, но то о чем прошу вас я, мои коллеги, друзья и артисты - используйте вашу многомиллионную аудиторию прямо сейчас, чтобы донести вашему российскому народу о том, что вы в беде, потому что происходит с нами прямо сейчас, и то, я что не могла записать это видеообращение уже много часов, потому что я спасала моих детей сперва в бомбоубежище под звон серен, а сейчас прячась неведомо где и не зная как мы проживем эту ночь, вас действительно ждет беда. Сегодня вам надо осознать для чего вам ваши многомиллионные аудитории? Чтобы постить ваши клипы, вайны? Чтобы нести прекрасное в этот мир? Вы остановили нашу жизнь. Вы остановили наш мир и поставили его на стоп. Никому не понадобятся ваши клипы и вайны уже очень скоро, если сегодня вы не призовете всю вашу аутиторию и весь российский народ не верить фашистской пропаганде, не верить вашему диктатору, не верить тому, что вам рассказывают, что убивать мирных украинцев - это нормально и это спасение русской нации в Украине"

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