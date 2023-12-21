Маша в платье с вырезом на животе, Алиса – в дубленке-авиаторе: дочери Оли Поляковой в стильных луках посетили ивент в Киеве

Дочери Оли Поляковой – Маша и Алиса – посетили звездную премьеру фантастического шоу "Короли магии спасают Новый год", которая прошла в Киеве.

Маша появилась на мероприятии в стильном луке total black. На ней было платье с юбкой в сетку и с треугольным вырезом в зоне декольте и животе. Аутфит девушка дополнила широкополой шляпой, сумочкой Dior и ботильонами на высокой платформе и удобных каблука.

Маша Полякова/Прессслужба

Маша сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж с розовой помадой, красный блестящий маникюр и украсила шею цепочкой с крестиком с камнями.

Ее младшая сестра Алиса была одета в трендовую черную дубленку-авиатор с белым мехом, черную рубашку с рюшами и черные брюки.

Маша и Алиса Поляковы/Прессслужба

Напомним, следующие представления шоу "Короли магии спасают Новый Год" состоятся в столичном концертном холле Bel Etage 22, 23, 24, 29 и 30 декабря.

Шоу "Короли магии спасают Новый год"/Прессслужба

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