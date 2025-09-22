Масштабное шоу MONATIK во Дворце спорта: самые яркие фото с концерта

На днях MONATIK выступил с грандиозным концертом «Так вмієш лиш ти» в столичном Дворце спорта, на котором собралось 11 тысяч фанатов. Самое масштабное шоу серии «I.V.» было в поддержку альбома артиста «Вічно танцююча людина».
Вечер начался с минуты молчания. После этого «Львы на джипе» провели благотворительный аукцион, а MONATIK разыграл за донат свою кепку. Собранные средства передадут на поддержку 80-й ОДШБ.
Масштабы шоу просто ошеломили зрителей. В самом центре Дворца была расположена 360-градусная сцена с огромными экранами и декорациями. Отличной идеей было интегрировать беговую дорожку в подиум-проход, которая добавила эффектности во время выступлений.
На сцене публика увидела восемь дуэтов с MONATIK и одно трио. С Дмитрием в этот вечер пели: DOROFEEVA, KOLA, KAZKA, ROXOLANA, OTOY, Alina Pash, Phil It, Volodymyr Dantes и Алексей Дурнев. Это впервые, когда все коллаборации с нового альбома прозвучали вживую.
Никого не оставило равнодушным выступление Евгения Яновича, который чувственно и искренне продекламировал стихи с глубоким смыслом.
Шоу мирового уровня от MONATIK подарило зрителям незабываемые эмоции, безумную энергетику, приятные впечатления и радость, а еще оно навсегда осталось в сердцах зрителей.