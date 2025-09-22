Масштабное шоу MONATIK во Дворце спорта: самые яркие фото с концерта

Концерт MONATIK в Киеве

Реклама

На днях MONATIK выступил с грандиозным концертом «Так вмієш лиш ти» в столичном Дворце спорта, на котором собралось 11 тысяч фанатов. Самое масштабное шоу серии «I.V.» было в поддержку альбома артиста «Вічно танцююча людина».

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Вечер начался с минуты молчания. После этого «Львы на джипе» провели благотворительный аукцион, а MONATIK разыграл за донат свою кепку. Собранные средства передадут на поддержку 80-й ОДШБ.

“Львы на джипе”/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Масштабы шоу просто ошеломили зрителей. В самом центре Дворца была расположена 360-градусная сцена с огромными экранами и декорациями. Отличной идеей было интегрировать беговую дорожку в подиум-проход, которая добавила эффектности во время выступлений.

Реклама

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

На сцене публика увидела восемь дуэтов с MONATIK и одно трио. С Дмитрием в этот вечер пели: DOROFEEVA, KOLA, KAZKA, ROXOLANA, OTOY, Alina Pash, Phil It, Volodymyr Dantes и Алексей Дурнев. Это впервые, когда все коллаборации с нового альбома прозвучали вживую.

MONATIK и DOROFEEVA/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

MONATIK и KOLA/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

KOLA/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

MONATIK и KAZKA/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

MONATIK и ROXOLANA/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

MONATIK и ROXOLANA/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

OTOY/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Phil It/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Volodymyr Dantes/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Алексей Дурнев/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Никого не оставило равнодушным выступление Евгения Яновича, который чувственно и искренне продекламировал стихи с глубоким смыслом.

Евгений Янович/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Шоу мирового уровня от MONATIK подарило зрителям незабываемые эмоции, безумную энергетику, приятные впечатления и радость, а еще оно навсегда осталось в сердцах зрителей.

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрей Харламов и Юрий Грязнов