Масштабный заговор и цена власти: вышел финальный украинский трейлер "Дюны: Часть третья"

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Вышел финальный украинский трейлер фильма «Дюна: Часть третья». Картина снята по мотивам романа «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта и завершит трилогию режиссера Дени Вильнева.

События разворачиваются почти через двадцать лет после того, как Пол Атрид стал правителем Империума. Власть принесла ему новые испытания: империю охватывает восстание, а вокруг назревает масштабный заговор, в центре которого оказывается Чани.

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Полу придется противостоять предательствам и новым угрозам, а также сделать выбор, от которого будут зависеть жизни самых дорогих ему людей. Продолжение истории затронет тему цены власти и ответственности за собственные решения.

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В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Роберт Паттинсон, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Исаак де Банколе и Шарлотта Рэмплинг.

Музыку к фильму сочиняет Ханс Циммер, который работал над фильмами «Интерстеллар» и «Начало».

В украинских кинотеатрах «Дюна: Часть третья» выйдет 17 декабря 2026 года.

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