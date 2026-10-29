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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Масштабный заговор и цена власти: вышел финальный украинский трейлер "Дюны: Часть третья"

Тимоти Шаламе и Зендея возвращаются в заключительной части фантастической трилогии Дени Вильнева, которая выйдет в украинский прокат в декабре.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Масштабный заговор и цена власти: вышел финальный украинский трейлер "Дюны: Часть третья"

Вышел финальный украинский трейлер фильма «Дюна: Часть третья». Картина снята по мотивам романа «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта и завершит трилогию режиссера Дени Вильнева.

События разворачиваются почти через двадцать лет после того, как Пол Атрид стал правителем Империума. Власть принесла ему новые испытания: империю охватывает восстание, а вокруг назревает масштабный заговор, в центре которого оказывается Чани.

Полу придется противостоять предательствам и новым угрозам, а также сделать выбор, от которого будут зависеть жизни самых дорогих ему людей. Продолжение истории затронет тему цены власти и ответственности за собственные решения.

В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Роберт Паттинсон, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Исаак де Банколе и Шарлотта Рэмплинг.

Музыку к фильму сочиняет Ханс Циммер, который работал над фильмами «Интерстеллар» и «Начало».

В украинских кинотеатрах «Дюна: Часть третья» выйдет 17 декабря 2026 года.

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