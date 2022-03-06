Massive Attack поддержали Украину и запостили картинку, где Путин сидит за столом-гробом

Артисты со всего мира поддерживают Украину и рассказывают своей многомиллионной аудитории о зверствах Путина и его армии.
Британский коллектив Massive Attack тоже поддерживает Украину. Музыканты из Бристоля активно освещают ситуацию в своих соцсетях, публикуя фото и видео разрушенных оккупантами украинских городов.
В одном из постов в Twitter Massive Attack поделились картинкой, на которой длинный стол Путина был изображен в виде огромного гроба.
March 3, 2022
Также на своей странице в Instagram они опубликовали обращение Святослава Вакарчука, а также в посте написали его слова: "Украинцы будут сражаться, пока последний русский солдат не покинет нашу землю… и мы чувствуем поддержку мира… вы помогаете нам бороться с Голиафом… оставайтесь с Украиной, остановите Россию".
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