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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Мать семерых детей Хилария Болдуин подчеркнула фигуру эффектным красным платьем

Звезда вышла в свет с мужем и поразила всех свои образом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хилария Болдуин

Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Жена голливудского актера Алека Болдуина — Хилария — поделилась в Instagram серией фотографий в вечернем наряде. 42-летняя звезда позировала в ярком красном платье, расшитом пайетками, которое эффектно подчеркнуло ее стройную фигуру и декольте.

Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Сверкающая ткань переливалась на свету, делая наряд особенно заметным. Образ Хилария дополнила туфлями на каблуках в тон, а поверх платье надела клетчатое пальто.

На некоторых снимках компанию ей составил супруг Алек Болдуин. Пара позировала вместе, обнималась и не скрывала нежных чувств. Публикацию Хилария лаконично подписала: «Это платье», отметив бренд L’Agence.

Хилария и Алек Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Хилария и Алек Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Хилария и Алек Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Хилария и Алек Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Отметим, Алек и Хилария поженились в 2012 году. За время совместной жизни у них родилось семеро детей. Старшая дочь Кармен появилась на свет в 2013 году, а младшие дети родились в период с 2015-го по 2022 год.

Ранее, напомним, Хилария Болдуин раскрыла секрет стройной фигуры после рождения семерых детей.

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