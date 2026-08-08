Мать семерых детей Хилария Болдуин показала свою трехминутную тренировку

Хилария Болдуин / © Associated Press

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42-летняя Хилария Болдуин, жена актера Алека Болдуина и мать семерых детей, поделилась с подписчиками короткой тренировкой, на которую, по ее словам, достаточно потратить всего три минуты.

Продемонстрированный ею комплекс можно выполнять практически в любом месте и без специального оборудования. Хилария предлагает сделать по три подхода каждого упражнения — от 5 до 15 повторений, а между подходами уделять по 15 секунд растяжке.

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© Хилария Болдуин/Instagram

В ее мини-тренировку вошли «алмазные» отжимания, которые помогают прорабатывать мышцы рук и плечевого пояса, а также несколько упражнений с пульсацией. Среди них — пульсирующие движения, направленные на укрепление мышц кора, и упражнения на ноги с поочередными махами в обе стороны.

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© Хилария Болдуин/Instagram

Завершает комплекс небольшая растяжка. Таким образом, вся тренировка занимает всего несколько минут и не требует похода в спортзал.

Хилария регулярно делится в Instagram спортивными видео и показывает, как поддерживает физическую активность даже при насыщенной семейной жизни. Своим примером она напоминает подписчикам, что для тренировки не всегда нужно выделять много времени — иногда достаточно всего нескольких свободных минут.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио показала тренировку для идеальных ягодиц и пресса.

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