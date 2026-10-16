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Мать семерых детей Хилария Болдуин вышла в свет в платье с глубоким декольте
Звезда посетила благотворительный вечер и поразила всех свои образом.
Жена американского актера Алека Болдуина — Хилария Болдуин — посетила благотворительный гала-вечер DKMS Gala 2026, который состоялся в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала эффектный вечерний образ.
Хилария появилась на мероприятии в длинном темном платье с глубоким V-образным декольте и выразительным красным цветочным узором. У наряда были полупрозрачные кружевные рукава, которые придали наряду драматичность. Пышная юбка и приталенный силуэт подчеркнули фигуру знаменитости.
Образ Хилария дополнила лаконичными украшениями, темным маникюром и макияжем с акцентом на глаза. Волосы она уложила мягкими волнами, оставив их распущенными.
DKMS Gala — ежегодное благотворительное мероприятие, организованное международной организацией DKMS, которая занимается борьбой с раком крови и помогает пациентам найти подходящих доноров стволовых клеток. Вечер объединяет знаменитостей и благотворителей, чтобы привлечь внимание к донорству и собрать средства для поддержки пациентов.
Ранее, напомним, Хилария Болдуин раскрыла секрет своей стройной фигуры.