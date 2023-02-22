Мать затмила дочь: Аманда Холден в пикантном прозрачном платье пришла на модный показ

Девушки пришла на показ Julien x Gabriela AW23 в лондонском Freemasons Hall и не остались незамеченными фотографами.

52-летняя Аманда блистала в черном очень пикантном платье, которое состояло из полупрозрачного кружевного верха и макси-юбки с разрезом до бедра. Холден подобрала к луку черные босоножки на шпильках и маленькую серебристую сумку.

Она сделала насыщенный макияж глаз, накрасила губы и сделала прическу, а также на ее запястьях сверкали золотые браслеты, в том числе и популярный браслет от Van Cleef & Arpels, и маникюр был выполнен черным лаком.

Аманда Холден с дочерью Лекси / Фото: Getty Images

17-летняя дочь ведущей была в серебристом платье с бахромой, которое также надела без лифчика и сочетала его с такими же босоножками на шпильках. На запястьях девушки также были браслеты и маникюр был черного цвета, как у мамы, а в макияже глаз она сделала акцент на черную подводку и светлые тени. Вместе с мамой они позировали перед камерами, держась за руки.

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