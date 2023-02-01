"Мавка. Лісова пісня": вышел новый трейлер анимационного фильма

За месяц до национальной кинопремьеры студия Animagrad (FILM.UA Group) презентовала второй трейлер анимационной ленты "Мавка. Лісова пісня".

В видео зрители увидят эксклюзивные кадры, больше раскрывающие сюжет, и впервые услышат саундтрек "Мова Вітру" в исполнении Христины Соловий и Артема Пивоварова.

В трейлере Мавка предстает перед зрителями в новом образе – она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь Магический Лес. Этот ее ежегодный ритуал восходит к премьере ленты, которая состоится в начале марта с приходом весны.

Также в видео рассказывается о давней упорной борьбе двух миров – Мира Леса и Мира Людей.

"Когда мы начинали работу над "Мавкой", стремились адаптировать гениальную "Лісову пісню" Леси Украинки для семейной анимации, сделать счастливым финал, поднять релевантные настоящему темы, как, например, экологические вопросы. Но мы даже не представляли, насколько сильно будет сюжет перекликаться с событиями, которые постигли каждого украинца в 2022 и продолжаются. Однако мы верим, что, как в нашем мультфильме, так и в жизни, свет обязательно победит тьму, и любовь преодолеет зло", — сказала креативный продюсер проекта Анна Елисеева.

В трейлере показаны невероятные локации, вдохновленные украинскими видами. И пейзажи мультфильма не являются их точной копией. Взяв за основу ландшафты Украины, художники проекта создали новый фантазийный мир Мавки.

"Вселенная Мавки богата сокровенными смыслами, и каждый ее элемент детально продуман. Советуем зрителям быть бдительными во время просмотра трейлера, а впоследствии – и мультфильма, чтобы не пропустить никакой важной детали. Например, Магический Молчащий Лес. Художники и аниматоры уделили внимание каждому письму, объекты очень хорошо проработаны технически, также в них заложены определенные смыслы.Орнаменты и символы – важная составляющая нашей истории. Изображены они на деревьях, камнях, на самих героях и их одежде, предметах обихода и т.п. Например, ландшафт на верхушках холмов, на которых находится село, изображенный в форме писаночных росписей, символизирующих зарождение и сохранение жизни, плодовитость. А образы персонажей воспроизводят их характеры и особенности среды, в которой они живут", – прокомментировал режиссер анимационной ленты Олег Маламуж.

Новое видео органично объединяет оркестровые темы, над которыми работал композитор Дарио Веро, и романтический саундтрек "Мова Вітру" от певицы Кристины Соловий, исполнительницы "Мавчиної пісні", и певца Артема Пивоварова, подарившего свой голос Лукашу. Артисты вместе написали текст в песню, а Артем создал музыку. Премьера композиции и клипа в нее состоится уже 14 февраля, ко Дню влюбленных.

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