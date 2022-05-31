Майкл Дуглас поддержал Украину и вручил награду жене заключенного в Крыму журналиста Владислава Есипенко

Американский оскароносный киноактер Майкл Дуглас активно поддерживает Украину.

23 мая голливудский актер посетил мероприятие в Американском музее естествознания на Манхэттене, где вручил награду PEN/Barbey Freedom to Write Award жене и дочери незаконно заключенного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко Екатерине. В этом году журналист стал лауреатом этого мероприятия.

На дорожку актер вышел в классическом костюме, а в нагрудном кармане у него был вязаный платок в виде сине-желтого флага Украины. Также в руках у Дугласа была табличка Stand With Vladislav Yesypenko! #Ukraine

Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

"Для меня большая честь быть сегодня здесь во время войны, которая является глобальной угрозой нашим ценностям, демократии и свободе, чтобы вручить премию PEN/Barbey Freedom to Write Владиславу Есипенко. Вы знаете, что он мужественный борец за правду, патриот, любимый отец и муж. В своей журналистской работе он пожертвовал своей свободой, чтобы донести до нас истории и правду украинского народа", – сказал Дуглас.

Екатерина Есипенко с дочерью / Фото: Getty Images

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