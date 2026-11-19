Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

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82-летний голливудский актер Майкл Дуглас трогательно поздравил супругу Кэтрин Зета-Джонс с 26-й годовщиной свадьбы. По случаю особенной даты артист поделился в Instagram архивными фотографиями с их торжества, которое состоялось 18 ноября 2000 года.

На снимках запечатлены молодожены в день свадьбы. Кэтрин предстала в роскошном белом свадебном платье, а Майкл выбрал классический черный смокинг. Актер сопроводил публикацию романтическим посланием, отметив, что 26 лет совместной жизни пролетели незаметно, но стали прекрасным временем.

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Свою публикацию посвятила мужу и Кэтрин Зета-Джонс. Актриса разместила черно-белую фотографию, на которой целуется с супругом на фоне заснеженных пейзажей Антарктиды. Снимок был сделан во время их путешествия в 2026 году.

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

«Я люблю тебя до края света и обратно! С 26-й годовщиной свадьбы, Майкл», — написала звезда.

Отметим, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились в Нью-Йорке 18 ноября 2000 года. У супругов двое общих детей — сын Дилан и дочь Кэрис. За годы брака пара пережила немало испытаний, но продолжает делиться романтическими моментами и публично признаваться друг другу в любви.

Ранее, напомним, 23-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс надела мамин винтажный топ, которому уже 30 лет.

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