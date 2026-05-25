Майли Сайрус получила звезду на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе в платье Versace
На мероприятии собрались семья, друзья и жених звезды.
Церемония представления звезды певицы Майли Сайрус состоялась в пятницу. Кроме образа звезды, который привлек больше всего внимания, церемония также стала эмоциональным моментом, на котором певица подытожила свой путь к этому моменту.
Для этого события Сайрус надела винтажное платье Atelier Versace из коллекции осень 2015 года, выполненное из прозрачных и переплетенных элементов, плавно переходящих в кружевную юбку.
На церемонии присутствовали ее жених Макс Морандо, ее мать Тиш и подруга Аня Тейлор-Джой, которая представила певицу. К ним присоединились члены семьи, и Морандо позировал с Сайрус обняв ее.
Пара помолвлена с конца прошлого года, а их отношения начались в 2022 году после свидания вслепую.