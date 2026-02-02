Майли Сайрус в косухе, золотых украшениях и с женихом пришла на церемонию "Грэмми"

Майли Сайрус / © Associated Press

Майли Сайрус посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего жениха — музыканта Макса Морандо.

Майли Сайрус и Макс Морандо / © Getty Images

Артистка выбрала для своего появления стильный лук от бренда Celine. На ней была кожаная косуха с завязанными ремешками на талии, белая рубашка и брюки широкого кроя со стрелками.

Майли Сайрус / © Associated Press

Аутфит Майли дополнила тремя черными поясами с золотыми пряжками, черными кожаными перчатками, сверху которых надела золотые кольца, и черными солнцезащитными очками. Обута звезда была в черные лакированные остроносые туфли на шпильках.

Главной изюминкой ее образа были интересные крупные золотые броши с подвесками, прикрепленные к куртке.

Майли Сайрус / © Associated Press

Сайрус собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала натуральный макияж, и украсила уши золотыми серьгами-кольцами

Майли Сайрус / © Associated Press

Ее бойфренд, Макс Морандо, также был одет с ног до головы в Celine.

Напомним, Майли Сайрус на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз сияла в кастомном черном платье макси с пайетками от Saint Laurent.