Майли Сайрус в косухе, золотых украшениях и с женихом пришла на церемонию "Грэмми"
33-летняя артистка в образе от Celine позировала на красной дорожке.
Майли Сайрус посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего жениха — музыканта Макса Морандо.
Артистка выбрала для своего появления стильный лук от бренда Celine. На ней была кожаная косуха с завязанными ремешками на талии, белая рубашка и брюки широкого кроя со стрелками.
Аутфит Майли дополнила тремя черными поясами с золотыми пряжками, черными кожаными перчатками, сверху которых надела золотые кольца, и черными солнцезащитными очками. Обута звезда была в черные лакированные остроносые туфли на шпильках.
Главной изюминкой ее образа были интересные крупные золотые броши с подвесками, прикрепленные к куртке.
Сайрус собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала натуральный макияж, и украсила уши золотыми серьгами-кольцами
Ее бойфренд, Макс Морандо, также был одет с ног до головы в Celine.
Напомним, Майли Сайрус на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз сияла в кастомном черном платье макси с пайетками от Saint Laurent.