Шоу-бизнес
202
1 мин

Майли Сайрус в очках и платье с пайетками от Saint Laurent позировала на премии "Золотой глобус"

33-летняя актриса в образе total black появилась на церемонии.

Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Associated Press

Среди звездных красавиц на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз была и Майли Сайрус. Она была номинирована на лучшую оригинальную песню к фильму - за композицию к "Аватару: Огонь и пепел".

Майли Сайрус / © Associated Press

Майли Сайрус / © Associated Press

Артистка продемонстрировала эффектный образ в кастомном черном платье макси от Saint Laurent. Наряд был расшит черными пайетками, которые мерцали от вспышек софитов, он имел длинные рукава и скульптурный верх из плиссированных многоярусных вееров.

Майли Сайрус / © Associated Press

Майли Сайрус / © Associated Press

Лук Майли был украшен черными босоножками на платформах и каблуках. Зону декольте она украсила роскошным бриллиантовым колье с крупным изумрудным кулоном, а в ушах сверкали бриллиантовые серьги-гвоздики. Укладка с локонами, макияж смоки-айс, нюдовый маникюр и черные солнцезащитные очки завершили аутфит Сайрус.

Майли Сайрус / © Associated Press

Майли Сайрус / © Associated Press

Майли Сайрус / © Associated Press

Майли Сайрус / © Associated Press

