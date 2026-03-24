Майли Сайрус в серебряном гламурном платье отпраздновала 20 лет сериала "Ханна Монтана"

Майли Сайрус / © Associated Press

Реклама

Певица и бывшая актриса Майли Сайрус отпраздновала 20-летие сериала, который сделал ее всемирно известной — «Ханна Монтана». Это американский подростковый ситком, который выходил в течение четырех сезонов с марта 2006 года по январь 2011 года. Главную роль в нем сыграла Майли Сайрус, которая тогда была еще ребенком.

К юбилею шоу актриса решила устроить не просто праздник, а сняться в спецвыпуске, где она вернется к своей культовой роли и вышла на красную дорожку в день презентации в парике со светлыми волосами, как у ее персонажа Ханны Монтаны.

Звезда выбрала для своего появления серебряное гламурное платье от Rabanne из коллекции весна-лето 2024, которое было полностью украшено стразами. Надела платье актриса в сочетании с белой футболкой, на которой было ее собственное изображение в образе Ханны Монтаны.

Реклама

Образ Майли дополнила бриллиантовыми украшениями, серебряными туфлями и ярким макияжем.

Напомним, что сюжет сериала был сосредоточен вокруг девочки Майли Стюарт (ее сыграла Майли Сайрус), которая живет двойной жизнью как известная поп-певица Ханна Монтана, которую она выдумала, чтобы сохранить свою анонимность. Эпизоды рассказывают о ежедневных трудностях Майли, связанных с социальными и личными проблемами подросткового возраста, в то же время сохраняя дополнительную сложность ее тайной личности, которую она поддерживает, нося светлый парик. Общие темы серий были сосредоточены на семье и дружбе, а также важности музыки и раскрытии собственной идентичности.