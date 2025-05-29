Майли Сайрус впервые прокомментировала свой золотой наряд из клипа Flowers

Майли Сайрус / © скриншот с видео

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В 2023 году поп-звезда Майли Сайрус выпустила музыкальный клип на свой суперхит Flowers. Видео, которое с момента выхода собрало более 1 миллиарда просмотров на YouTube, начинается с того, что певица идет по калифорнийских холмах, танцует и поет.

Майли Сайрус в клипе Flowers / © скриншот с видео

В тот момент Сайрус одета в винтажное платье Saint Laurent из золотистой парчи с объемным капюшоном и вырезами на животе. Оно было из коллекции осень-зима 1991-1992.

Платье наделало много шума, поскольку показалось многим похожим на то, в котором Дженнифер Лоуренс появилась на красной дорожке премьеры «Голодных игр» в 2012 году. Лоуренс и тогдашнему мужу Сайрус — Лиаму Хемсворту — приписывали роман, также ходили слухи, что Сайрус и Хемсворт расстались из-за того, что он изменил жене с Лоуренс. Поэтому фанаты решили, что золотое платье из Flowers было подколкой в ​​адрес актрисы.

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Впервые с момента выхода клипа Майли случайно прокомментировала то платье. Когда певица раздавала автографы, одна из поклонниц спросила: «Твое платье из Flowers было отсылкой к Дженнифер Лоуренс?» на что Сайрус ответила «Нет, но мне нравится ее платье».