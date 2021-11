Мечта станет реальностью: Airbnb сдает в аренду квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Квартиру можно будет снять на одну ночь.

Уже в декабре выйдет продолжения культового сериала "Секс в большом городе", который получит название And Just Like That… ("И просто так…") от HBO. Накануне премьеры стриминговый сервис, Сара Джессика Паркер и сервис по аренде квартир Airbnb подготовили для поклонников шоу сюрприз - квартиру Кэрри Брэдшоу на Манхэттене.

Квартира Кэрри Брэдшоу для Airbnb / Инстаграм Сары Джессики Паркер

Теперь фанаты сериала смогу арендовать на ночь жилье киногероини, которое полностью воссоздает то, что мы видели на экранах. Гости квартиры смогут окунуться в атмосферу сериала, примерить дизайнерские наряды Кэрри в ее гардеробной, туфли от бренда Сары Джессики Паркер (возможно, даже приобрести), написать что-то за ее рабочим столом и выпить коктейль "Космополитен".

Квартира Кэрри Брэдшоу для Airbnb / Инстаграм Сары Джессики Паркер

Квартира Кэрри Брэдшоу для Airbnb / Инстаграм Сары Джессики Паркер

Точная стоимость жилья пока неизвестна, а бронирование откроется только 8 ноября в 12:00 по североамериканскому времени. Квартиру смогут арендовать два человека на одну ночь с 12 на 13 ноября.

Квартира Кэрри Брэдшоу для Airbnb / Инстаграм Сары Джессики Паркер

Но не стоит думать, что создатели сериала впустят гостей в квартиру, где снимался сериал. Предлагаемое для аренды жилье - воссозданная квартира, которая находится тоже на Манхэттене, но в другом доме.

Квартира Кэрри Брэдшоу для Airbnb / Инстаграм Сары Джессики Паркер

В сериале неоднократно мы слышали адрес - 245 East 73rd Street, между Парк и Мэдисон Авеню, в реальности же дом Кэрри находился по адресу 66 perry street, в районе West Village, и там сейчас снимают продолжение сериала. А вот точный адрес жилья для аренды можно будет узнать после бронирования, но, судя по всему, квартира находится в соседнем районе Челси.

Читайте также:

Съемки сериала And Just Like That... (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку