Мечтательная и с милой улыбкой: Тина Кароль в нежном образе позировала фотографу

Тина Кароль опубликовала в Instagram красивые фотографии, на которых она предстала в нежном образе. Певица призналась, что это ее первые снимки крупного плана со времен полномасштабного российского вторжения.

Тина Король/Alina Symonenko

Артистка позировала, лежа на траве. А фотограф Алина Симоненко ловила объективом взгляды Тины.

Тина Король/Alina Symonenko

Звезда была с естественным макияжем, распущенными волосами и гигиеническим маникюром.

Кароль мило улыбалась и смотрела в камеру, а также мечтательно смотрела в небо.

Тина Король/Alina Symonenko

"Первый close – up со времен войны. Сделано внезапно", – написала под фото артистка.

Напомним, Кароль принимает участие в благотворительном онлайн-аукционе, организованном канадской благотворительной организацией "Second Front Ukraine Foundation" из Торонто. Певица отдала в качестве лота свои эксклюзивные босоножки.

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