Медовый месяц в Италии: Китти Спенсер поделилась новыми снимками

Леди Китти Спенсер проводит медовый месяц в деревне на юге Италии – Позитано.

В Instagram Китти делится некоторыми снимками, но фото с новоиспеченным мужем – 62-летним Майклом Льюисом, не показывает. Зато публикует кадры, на которых запечатлена с сестрами на побережье Амальфи.

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Медовый месяц леди Китти проводит, судя по фото, не только в компании супруга, но и вместе с сестрами и подругами. Китти поделилась красивым фото в цветочном сарафане от D&G и фиолетовых сабо от этой же марки. В руках девушка держала маленькую желтую сумку, а на лице у нее были большие солнцезащитные очки.

Китти очень заметно похудела к свадьбе и уже после церемонии, похоже, продолжает придерживаться того же питания, что и раньше. Кажется, она стала еще на размер меньше. Мы помним Китти Спенсер со времен свадьбы Кейт и Уильяма Кембриджских в 2011 году, где девушка выглядела совсем иначе.

Китти Спенсер / Getty Images

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Образы леди Китти Спенсер (14 фото)

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