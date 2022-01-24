Меган Фокс и Колсон Бэйкер провели романтический уикенд в Италии

Они недавно объявили о помолвке, а потом отправились на романтический отдых в Италию.

Меган Фокс поделилась в Instagram новыми фотографиями с поездки вместе с Колсоном Бэйкером в Италию. Актриса показала, как они прогуливались по уютным итальянским улочками и катались на яхте по озеру Комо.

"Lake Como", - скромно подписала снимки знаменитость.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Instagram Меган Фокс

Меган одетая в голубую шубу с леопардовым принтом и такую же меховую панаму. А ее будущий муж Колсон в меховой бомбер, брюки с принтом и белый свитер с высокой горловиной. Они обнимаются, позируя перед камерой, и выглядят очень счастливыми.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Instagram Меган Фокс

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Instagram Меган Фокс

Недавно пара посещала Неделю мужской моды осень-зима 2022-2023 в Милане. Machine Gun Kelly (сценическое имя Колсона Бэйкера) появился тогда перед папарацци с ног до головы одетый в Dolce and Gabbana: клетчатых штанах, ботинках на грубой подошве и яркой кашемировой водолазке. И выбор его был не случаен, показ осенне-зимней коллекции одежды Dolce & Gabbana открывало выступление Machine Gun Kelly, а затем Бэйкер прошелся по подиуму в качестве модели.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Getty Images

Напомним, две недели назад Колсон сделала Меган предложение и подарил очень необычное кольцо. Говорят, пара планирует сыграть свадьбу именно на озере Комо в Италии – очень популярном месте среди знаменитостей.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Instagram Меган Фокс

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