Меган Фокс в пикантном корсете, а Колсон Бэйкер – в шубе: эффектную пару засняли по пути в ресторан

Эта парочка всегда привлекает к себе много внимания. В этот вечер влюбленные собиралась на ужин и были запечатлены папарацци в Catch Steak LA.

Меган надела серебристую мини-юбку с пайетками и корсетный топ, украшенный мелкими цветами, а поверх него надела короткий кардиган с пушистым воротником и рукавами. В руках актриса несла розовую плюшевую сумку на короткой ручке и была одета в розовые босоножки на платформе и каблуках. Также Меган сделала очень насыщенный макияж, а идеально ровные волосы расчесала по пробору.

Ее бойфренд Колсон был в белом топе и брюках-джоггерах, а сверху накинул белую шубу и надел меховую панаму белого цвета. Он был обут в светлые ботинки с розовой подошвой, на ногтях у него был красный лак, и множество украшений было на шее.

Меган Фокс и Колсон Бейкер / Фото: Getty Images

Пара выглядела весьма экстравагантно, но они любят дополнять образы друг друга.

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