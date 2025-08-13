Меган Маркл показала, что будет во втором сезоне ее кулиранного шоу, опубликовав тизер

Крисси Тейген и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Премьера нового сезона сериала о стиле жизни герцогини Сассекской состоится во вторник, 26 августа, на Netflix. В своем Instagram Меган представила первый тизер нового сезону шоу.

Во втором сезоне публика увидит таких звезд и друзей Меган, как Крисси Тейген и Тан Франс, известных шеф-поваров Хосе Андреса, Дэвида Чанга, Самин Носрат, Кристина Тоси и Клэр Смит. Во втором сезоне также появится близкая подруга Меган и основательница Pilates Platinum Хизер Дорак, а также вернется Мартин, ее давний друг и визажист. И подруга Джейми Керн Лима, к которой Меган присоединилась в своем первом появлении в подкасте в качестве гостя в начале этого года, также появляется в трейлере.

«Мне повезло, что в сериале есть именно те люди, которые мне нужны», — сказала Меган, анонсируя второй сезон на саммите TIME100 в апреле. «Мне очень повезло. У нас просто потрясающий состав».

Реклама

Напомним, ранее мы писали, что шоу Меган Маркл на Netflix совпадет с важным событием принцессы Кейт.