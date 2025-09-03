ТСН в социальных сетях

Меган Маркл тепло поздравила маму с днем рождения и показала их новое фото

2 сентября маме Меган Маркл — Дории Редлан — исполнилось 69 лет. Герцогиня Сассекская тепло поздравила ее не только лично, но и публично.

Меган Маркл с мамой Дорией

Меган Маркл с мамой Дорией / © Reuters

Меган опубликовала трогательную публикацию в Instagram Stories. На нем она целует свою маму в щеку. Она украсила видео розовыми сердечками и написала белым: «С днем рождения, моя прекрасная мама!»

Не секрет, что Меган очень близка со своей мамой. Дориа часто выезжала из своего родного штата Калифорния, чтобы навестить свою дочь и зятя — принца Гарри, когда они жили в Великобритании.

Меган Маркл с мамой Дорией / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл с мамой Дорией / © Instagram Меган Маркл

Она присутствовала на многих знаменательных моментах в жизни их семьи, включая королевскую свадьбу в 2018 году и рождение их сына Арчи в 2019 году. А когда они переехали в США поселилась на некоторое время в их доме, чтобы помогать присматривать за дочерью Лилибет, которая родилась в 2021 году.

Меган Маркл с мамой Дорией / © Getty Images

Меган Маркл с мамой Дорией / © Getty Images

