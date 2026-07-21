Мел Си из Spice Girls вышла замуж в наряде, который одолжила у Виктории Бекхэм

Мелани Чисгольм

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52-летняя Мелани Чисгольм, более известная как Мел Си, — британская певица и бывшая участница группы Spice Girls — вышла замуж за модель Криса Дингволла. Для торжества она выбрала платье, созданное её бывшей коллегой по группе — модельером Викторией Бекхэм.

Церемония, состоявшаяся в поместье на берегу озера в Камбрии, Великобритания, стала второй для пары. Ранее они официально поженились в родной стране Дингволла — Австралии.

Хотя Мелани «не считала, что грандиозная традиционная свадьба — это именно то, что ей нужно», она всё же соблюдала некоторые свадебные традиции. Например, её «что-то одолженное» для церемонии в Сиднее — свадебное платье от Виктории Бекхэм.

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«Я как раз ужинала с Мелани и спросила, чем она занимается», — рассказывает Бекхэм. «Она совершенно непринужденно сказала, что через два дня летит в Австралию, чтобы выйти замуж! Когда я спросила, что она наденет, Мелани ответила, что заказала одно из моих платьев, но оно не совсем подошло по размеру, а времени на подгонку перед вылетом уже не оставалось», — вспоминает дизайнер. «К счастью, в моём гардеробе было именно такое платье, и я предложила одолжить его».

Как пояснила невеста, платье Lace Cami Dress было одной из нескольких моделей, которые её стилистка подобрала накануне свадьбы. По словам Мелани, модель от Victoria Beckham была «бесспорно лучшей. В её одежде есть что-то особенное… В ней чувствуется настоящая простота, особенно в платьях-комбинациях. Они очень женственные, но в то же время невероятно удобные — и это очень в моём духе».

Поэтому, после того как её коллега по группе помогла решить проблему с размером, Мелани отправилась в Австралию, положив в чемодан особенно дорогое для неё платье-комбинацию цвета слоновой кости.

На этом сказочная история свадебного платья не закончилась. Когда Бекхэм узнала, что в Великобритании также планируется грандиозное торжество, она предложила подруге создать для неё платье её мечты.

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В качестве основы дизайнер взяла то самое платье Lace Cami Dress, в котором Мелани появилась на официальной церемонии бракосочетания.

«Мелани склоняется к минимализму и не хотела ничего слишком вычурного, концептуального или чрезмерно сложного — это полностью соответствует моему подходу к работе», — рассказала Бекхэм журналу Vogue.

Узор из кружева был создан на основе двух мотивов цветочного лионского кружева от премиального производителя кружева Jean Bracq. Их тщательно вырезали вручную и разместили на платье, чтобы сформировать уникальный авторский орнамент, который затем вручную пришили к атласной основе платья.

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