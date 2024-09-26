Мэнди Мур стала мама в третий раз и показала первое фото ребенка

40-летняя американская актриса и певица, широко известная всем своей ролью в сериале "Мы", - Мэнди Мур – стала мамой в третий раз. У нее и ее мужа – музыканта Тейлора Голдсмита – родилась девочка. Счастливая мама уже показала первое фото дочери, которой дали имя Луиза Эверетт, в Instagram.

Снимок был сделан прямо в родительной палате. Мур прижимает дочь к груди и с улыбкой смотрит на мужа.

"Лу здесь! Луиза Эверетт Голдсмит появилась счастливой, здоровой, быстро и как раз вовремя для сезона Девы. Она наша абсолютная девочка мечты, и ее старшие братья уже так же одержимы ею, как и мы. Бесконечно благодарны за нашу семью из 5 человек (и нашу собственную большую тройку) и впитываем каждый момент этого особенного времени", - написала Мэнди в Сети.

Отметим, Мур и Голдсмит уже воспитывают двух сыновей – 2021-го и 2022-го годов рождения.

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