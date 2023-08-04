"Меня просили поправиться на 20 кг": звезда украинского фильма "Короли рэпа" рассказала о своей героине и съемках

В украинский прокат вышел фильм режиссера Мирослава Латика "Короли рэпа". Среди актерского состава картины – Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская, Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис.

Wellboy и Михаил Дзюба/Кадры из фильма

Wellboy/Кадры из фильма

Ирма Витовская/Кадры из фильма

В фильме рассказывается о судьбе юного рэпера Димы "Котелка", который влюбляется в красавицу Свету и намерен завоевать ее сердце. Когда ему предлагают легкие деньги, он соглашается, но попадает в ловушку. Как сложится судьба главного героя? Выберется ли он из всех перепитий? Но будет ли все же с любимой?

Михаил Дзюба/Кадры из фильма

Для Карины Химчук, как и для ее коллеги по кадру Михаила Дзюбы, эта роль стала первой, а потому особенной. В интервью девушка рассказала о неоднозначном отношении к своей героини, почему решилась обрезать волосы и как ей работалось на одной площадке с Михаилом Дзюбой и Антоном Вельбоем.

Как вы попали на кастинг фильма "Короли рэпа"?

Кастинг – это неотъемлемая часть процесса, и для актеров это всегда сложно. Я не исключение, поэтому, конечно, нервничала, но мне всегда помогает философия "не пытаться понравиться" и просто – если бы банально это не звучало – быть собой.

Карина, расскажите о своей героине Свете

Поскольку это мой дебют – для меня эта роль всегда будет особенной. Хотя Света точно неоднозначна. С одной стороны она простая девушка из села, честная, нежная и уязвимая, а с другой – еще та сука. Когда мы снимали некоторые сцены, я думала: "Ну как можно быть такой резкой, так себя вести?" Но потом я поняла ее ценности, мотивы, к чему она стремится. Признаюсь, что я ее полюбила всем сердцем. Она, как и я, хотела просто "выбраться из деревни". Мне знакомо это желание. Когда ты просто хочешь чего-то большего, более масштабного и место, которое ты уже переросла – душит тебя.

Как вы готовились к роли?

Я знаю, что зрителю всегда интересно, когда актер как-то радикально изменился – похудел или поправился, коротко подстригся или выучил иностранный язык за месяц. Но честно говоря, я ничего не сделала для роли (смеется – ред.). Шучу. Что-то все же сделала, но это лишь какие-то внутренние переживания. По поводу прически – я давно хотела коротко подстричься, поэтому спросила Мирослава будет ли это нормально. Он ответил, что это будет даже лучше. А еще сказал набрать 20 кг для финала, но я подумала, что судьба и так помотала Свету, потому из нее достаточно ощипанной короткой стрижки и кругов под глазами.

Фото из фильма

Как вам работалось с другими актерами в кадре?

И это 10 из 10 просто. Вельбоя-хулигана я знала еще из университета, а с Мишкой познакомилась на кастинге. Тогда я увидела уже много "Котлов", но с ним было играть комфортнее всего. Правда, ему, должно быть, было не очень удобно со мной. Из-за отсутствия опыта я часто топила, но он, к счастью, реагировал профессионально. С другими актерами я не успела многое поработать, но все они мне очень импонируют. Особенно нравится, какую работу проделала Елена Узлюк, мама Казана. Да и вообще хороший кастинг получился.

Фото из фильма

Что для вас было самым трудным во время съемок?

Самым трудным, пожалуй, был этот первый опыт, когда ты понятия не имеешь, как снимается кино, как играть, что такое персонаж. Я никак не могла понять, что в кадре существует не Карина, а Света. И Света делает так, как хочется ей – одевается и красится по своему вкусу и бюстгальтер с пушапом ей тоже нравится носить. В гримерках я закатывала глаза каждый раз, когда меня одевали в вещи, которые я бы никогда в жизни не одела, вставляли розовую прядь в волосы и делали яркий макияж. Может, это звучит несерьезно и смешно, но мне действительно было очень некомфортно работать в таком режиме, поскольку я не разделяла себя и персонажа. Но когда к концу съемок наконец до меня дошло, что это – Света и вся ответственность на ней, я начала получать удовольствие от процесса. Именно во время съемок "Королей рэп" я поняла, что кино покорило меня с ног до головы и я долго буду заниматься именно этим делом.

Родители поддержали вас в решении стать актрисой?

Да они просто любят меня, а значит, радуются за любые успехи. Если бы я решила быть экономистом, они бы радовались, что я экономист. В этом плане мне очень повезло. Всегда была свобода заниматься тем, чем хочется. Поэтому сейчас моя замечательная семья Химчук максимально поддерживает меня и в шутку называет "звездочкой". А я, в свою очередь, делаю все возможное, чтобы никого не разочаровать. Ибо как папа говорит: "Смотри, что бы я за тебя не краснел" (смеется — прим. ред.). Поэтому стараюсь не заставлять отца краснеть.

Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля 2022?

Теперь я в Лондоне. Ищу агента, учу язык, работаю в баре, параллельно учусь в актерской школе по короткой программе. На днях, к слову, пришел кастинг на главную роль в итальянском проекте. Вот сижу зубру по слогам свои итальянские реплики. Это еще тот челлендж. Если глобально, конечно, буду возвращаться домой. По секрету, мечтаю снимать кино. Великолепное украинское кино. Но сейчас выбрала развиваться как актриса.

Чувствуете ли вы разницу в подходе к работе между украинскими и европейскими актерами?

Совершенно. Мы ничем не хуже. Иногда даже лучше. Но боль и те переживания, которые мы знаем, не знают здешние актеры. Это очень чувствуется в кадре. К тому же у нас есть дикое желание "пробиться". Мы идем на кастинг и зубами выгрызаем роль. В свою очередь иностранные актеры более расслаблены и спокойны. Конечно, иногда это сверхбольшое желание получить роль мешает, мы начинаем переигрывать, и тогда режиссеры не хотят иметь с таким дело. Поэтому я думаю, нашим актерам не мешало бы поучиться более естественной игре, без театральной помпезности. Ну и английский. Таков небольшой нюанс. Но в общем, да. У нас есть все шансы.

Какая ваша величайшая мечта сейчас?

Если говорить о профессиональной мечте, то – о хорошей комедийной роли. Мне кажется, у меня большой потенциал именно комедийной актрисы. Но почему все предыдущие роли и кастинги, которые продолжаю получать – более драматичны. Все актеры знают, что комедию играть сложнее драмы. Поэтому мечтаю сделать очень тонко и смешно. Но до такого мастерства еще расти и расти.

Если говорить в общем, то просто выдохнуть. Посетить все города Украины. Сниматься в Украине. Снимать в Украине. Уехать на море с Химчуками.

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