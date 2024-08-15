Меняла шапки, как перчатки: дочь Ким Кардашьян появилась на улицах Нью-Йорка в необычных нарядах

Дочери Ким Кардашьян всего 11 лет, а она, похоже, будущая икона моды.

Норт Уэст - дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста - прилетела с матерью в Нью-Йорк. В этом городе у ее мамы было запланировано несколько важных мероприятий, посвященных продвижению ее новых проектов, девочка сопровождала ее, поэтому тоже попала под прицел папарацци.

Вкус, стиль и эпатажность у 11-летней девочки явно от ее знаменитого отца, ведь ее образы в "Большом Яблоке", очень удивляли. Всего за один день она сменила три головных убора.

Одета она была в длинную белую рубашку, которую сочетала с шортами-бермудами и сетчатой свободной кофтой. Дополнила образ Норт бежевыми уггами и и лаймовой шапкой с мехом.

Норт Уэст / Фото: Getty Images

Затем она немного переоделась: сняла черную сетку, обула кроссовки, а шапку заменила на берет от Prada.

Норт Уэст / Фото: Getty Images

Третий лук Норт также немного модифицировала, ведь надела на рубашку уже жилетку с рисунком аргайл, а берет заметила на огромную меховую шапку-ушанку. И одета она так была в момент, когда ее мать носила топ-платок от Miu Miu.

Ким Кардашьян и Норт Уэст / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Норт уже посещала с мамой Неделю моды в Париже, а также как-то удивила выбором наряда для рождественской вечеринки, ведь появилась в кутюрной куртке от Модного дома Balmain, которая принадлежит ее отцу Канье Уэсту.

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