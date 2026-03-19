Мэрайя Кэри поделилась редкими фото своих детей-близнецов

Мэрайя Кэри / © Instagram Мэрайи Кэри

56-летняя американская певица, обладательница множества музыкальных наград и неофициального титула «королевы Рождества» — Мэрайя Кэри — поделилась в своем Instagram серией снимков, приуроченных к празднованию Дня святого Патрика.

Певица позировала в обтягивающем зеленом платье с драпировкой и разрезом. Наряд она дополнила золотыми босоножками на каблуках, которые добавили образу еще больше гламура. Волосы певицы были уложены в мелкие локоны, создавая объем и легкость, а макияж выполнен в теплых, сияющих оттенках с акцентом на глаза и губы.

На фото Мэрайя была запечатлена со своими детьми — 14-летними близнецами: дочерью Монро и сыном Морокканом, которых она родила в браке с актером Ником Кэнноном.

«С Днем святого Патрика», — написала Кэри под снимками.

Ранее, напомним, Мэрайя Кэри в белом боа и платье с декольте и камнями очаровала исполнением итальянской песни на открытии Олимпиады-2026.