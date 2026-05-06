Мэрайя Кэри показала своих детей-близнецов в честь их 15-летия

Мэрайя Кэри с детьми / © Instagram Мэрайи Кэри

56-летняя американская певица, обладательница множества музыкальных наград и неофициального титула «королевы Рождества» — Мэрайя Кэри — поделилась в своем Instagram серией снимков, приуроченных к важному для нее дню. Ее детям-близнецам — дочери Монро и сыну Мароккану — исполнилось 15 лет.

Мэрайя устроила для детей вечеринку у бассейна. Девочка и мальчик запечатлены с мамой в одинаковых лонгсливах с изображением замка, похожего на символ Диснейленда, их именами (сокращенно — Рок и Роу) и надпись в честь их 15-летия.

Также Мэрайя опубликовала короткое видео, на котором ее дети задувают свечи на праздничных тортах — у каждого он свой.

Отметим, отец Монро и Мороккана — американский актер, комик и музыкант Ник Кэннон. Мэрайя и Ник поженились в 2008 году, а в 2016-м официально развелись. Несмотря на расставание они сохранили дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием детей.

Ранее, напомним, Мэрайя Кэри в белом боа и платье с декольте и камнями очаровала исполнением итальянской песни на открытии Олимпиады-2026.

